حظك اليوم.. برج الثور الإثنين 16 سبتمبر 2019



عاطفيًا: قد تضطر إلى تقديم المساعدة المالية لأحد أفراد العائلة بسبب تورطه في قضية عاطفية، ما يجعلك متقلب الطباع ومزاجيًا.



صحيًا: لا تستمع لمحاولات إحباطك وحاول خسارة الوزن الذي سيجعلك تظهر بشكل أفضل، واعلم أن المأكولات الدسمة لها الكثير من الأضرار.



وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، ومعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الإثنين وفيما يخص برج الثور قالتمهنيًا: لا تجرّب القدر ولا تذهب إلى مجالات خطيرة، يطالعك أحدهم باستحقاق مالي، حلل الأمور بمنطق وموضوعية تفاديًا لارتكاب الأخطاء.