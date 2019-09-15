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تكنولوجيا

100 لعبة حصرية من أبل ضمن خدمة Apple Arcade

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 07:56 م
جريدة الدستور
وكالات
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نشرت شركة أبل Apple الأمريكية مقطعًا جديدًا يسلط الضوء على العديد من الألعاب القادمة إلى خدمة الاشتراك في Apple Arcade، والتي تعول عليها في إيرادات الفترة المقبلة.

ويوضح مقطع الفيديو بعض الألعاب التي ستتوفر في الخدمة الجديدة، ومن المتوقع أن تقدم الخدمة 100 لعبة حصرية، وفقا لتقرير نشره موقع BGR التقني.

لا يتوقع أن تكون الألعاب منافسة للألعاب في أجهزة البلاي ستيشن والإكس بوكس، لكنها جيدة جدًا لمستخدمي الهواتف الذكية وآيباد.

ستظهر الخدمة لأول مرة على آيفون وستصل إلى أجهزة آيباد و"أبل تي في" في 30 سبتمبرالجاري، وستتوفر هذه الخدمة أيضًا لمستخدمي أجهزة ماك Mac، بدءًا من أكتوبرالمقبل.

مع إطلاق خدمة Apple Arcade بعد أسبوع من الآن سيكون من المثير للاهتمام معرفة مدى جودة الخدمة، خصوصًا أن هناك ألعابًا منافسة وبقوة للألعاب في الخدمة الجديدة لأبل.

القائمة التالية هي الألعاب التي ستتوافر في خدمة Apple Arcade:

- Atone: Heart of the Elder Tree
- Ballistic Baseball
- Beyond a Steel Sky
- Cardpocalypse
- Cricket Through the Ages
- ChuChu Rocket! Universe
- Down in Bermuda
- Enter the Construct
- Exit the Gungeon
- Frogger in Toy Town
- HitchHiker
- Hot Lava
- Jenny LeClue
- LEGO Arthouse
- LEGO Brawls
- Monomals
- Mr. Turtle
- No Way Home
- Kings of the Castle
- Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm
- Overland
- Pac-Man Party Royale
- Projection: First Light
- Rayman Mini
- Redout: Space Assault
- Repair
- Sayonara Wild Hearts
- Shantae and the Seven Sirens
- Skate City
- Sneaky Sasquatch
- Sonic Racing
- Spidersaurs
- Steven Universe: Unleash the Light
- Super Impossible Road
- The Bradwell Conspiracy
- The Enchanted World
- The Pathless
- UFO on Tape: First COntact
- Winding Worlds
- Where Cards Fall
- Various Daylife
- Yaga

من المقرر أن يتم إطلاق خدمة Apple Arcade في 19 سبتمبرالجاري في أكثر من 150 دولة حول العالم، وستقدم الخدمة للمشتركين أكثر من لعبة حصرية مقابل 4.99 دولار أمريكي شهريًا فقط.

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