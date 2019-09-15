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تكنولوجيا

تعرف على أرخص 4 هواتف آيفون

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 07:45 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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بعد أن كشفت أبل Apple النقاب عن هواتف آيفون الجديدة خلال مؤتمرها السنوي، الأسبوع الماضي، وظهور آيفون لأول مرة بثلاث كاميرات، بات التفكير في شراء آيفون مربوطا بالسعر، خاصة أن أسعار الهاتف الجديد تبدأ من 700 دولار.

أهم انواع آيفون التي تقل أسعارها عن 700 دولار أو تزيد قليلا وهى كالتالي:

- آيفون 8 بلس
يمكن القول إن هاتف آيفون 8 بلس أفضل خيار في الوقت الحالي بعدما تم تخفيض سعره من 874 دولارا أمريكيا إلى 724 عقب إطلاق هواتف آيفون 11.

لا تحتوي الهواتف على شاشة حديثة مثل هواتف آيفون 11 ولا تقنية التعرف على الوجه FaceID، لكنه يحتوي على كاميرا مزدوجة عالية الكفاءة وبجودة عالية.

تم صنع الهاتف من الزجاج، مثل أحدث طرازات آيفون، بحيث يمكن شحنه لاسلكيا، ويحتوي على شاشة كبيرة بحجم 5.5 إنش٫ كما أنه مقاوم للرذاذ والماء والغبار.

مع التحديث القادم لنظام iOS 13 الذي يوفر ميزات أساسية مثل الوضع المظلم Dark Mode و"Look Around" في الخرائط وأدوات جديدة لتحرير الصور والفيديو، لا يزال هاتف آيفون 8 بلس خيارا رائعًا.

- آيفون XR
بعد إطلاق آيفون 11، خفضت أبل سعر جهاز آيفون XR من 936 دولارا أمريكيا إلى 599 دولارا أمريكيا.

تم إصدار آيفون XR في عام 2018، وكان الهاتف الذكي الأكثر مبيعًا في العالم خلال النصف الأول من هذا العام، وفقًا لسوق للتقارير.

يتميز الجهاز بالعديد من المزايا التي تتوفر في هواتف آيفون الأرقى، بما في ذلك الشاشة من الحافة إلى الحافة وتقنية التعرف على الوجه FaceID.

الجانب السلبي لهذا الهاتف، هو أنه يحتوي فقط على كاميرا خلفية واحدة، لذلك لا يمكنك التقاط الصور في "وضع عمودي".

بعد قدوم نظام iOS 13 ستتوفر ميزات جديدة مثل تحرير الصور والفيديو، إضافة إلى القدرة على التصوير من الكاميرات الأمامية والخلفية في وقت واحد.

- آيفون 8
أرخص خيار في تشكيلة آيفون الحالية هو آيفون 8، حيث البالغ سعره حاليا 450 دولارا فقط.

لا يحتوي آيفون 8 على شاشة من الحافة إلى الحافة أو تقنية التعرف على الوجه FaceID، كما أنه لا يحتوي على كاميرا خلفية مزدوجة ولا يمكن التقاط صور بالوضع العمودي.

إذا كنت ترغب بشراء آيفون بمعالج قوي وبطارية سعتها قوية وببصمة إصبع، دون أي ميزات أخرى، فإن جهاز آيفون 8 هو الجهاز المفضل.

الهاتف مصنوع من الزجاج، بحيث يمكنك شحنه لاسلكيا، ومثل هواتف آيفون الأخرى، سوف يستفيد من تحديث نظام iOS 13 وسيحصل الهاتف على آخر تحديثات البرامج.

- آيفون XS وآيفون Xs MaX
في حين أن أبل أوقفت بيع هاتفي آيفون XS وآيفون XS Max، إلا أن معظم شركات تشغيل الهواتف المحمولة الرئيسية لا تزال تبيعها.

أطلق الهاتفان في العام الماضي، ويمتلكان العديد من الميزات المتواجدة في طرازات آيفون 11 الجديدة مثل شاشات OLED واستبدال الشاشات من نوع OLED.

لدى الهاتفين كاميرات مزدوجة قادرة على التقاط صور بتقنية HDR ومقاطع فيديو بدقة 4K وتسجيل صوت استريو وشحن لاسلكي، مع وجود تقنية التعرف على الوجه FaceID ومقاوم للماء.

المشكلة في أن أسعار هذه الهواتف لا تزال باهظة الثمن، لكن من المتوقع أن تنخفض أسعارها خلال الأسابيع القليلة القادمة مع قدوم هواتف آيفون 11.

بمجرد تثبيت نظام iOS 13 القادم في 19 سبتمبر، سيكون الفرق بين هاتف آيفون 11 برو وهاتفي العام الماضي، هو الكاميرا الثلاثية في الخلف.

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