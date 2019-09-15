التنسيق: تقدم 4127 طالبا وطالبة من الشهادات المعادلة الأجنبية

أعلن مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن عدد الطلاب المتقدمين للشهادات المعادلة الأجنبية 4127 طالبا وطالبة من جميع الشهادات الأجنبية.



وكان قد بدء مكتب التنسيق في صرف وقبول أوراق الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة الأجنبية من يوم الأربعاء الموافق 2472019 حتى يوم الخميس الموافق 882019، وقد مد العمل في صرف وقبول أوراق الشهادات الأجنبية حتى يوم السبت الموافق 792019 نظرا لتأخر ظهور بعض النتائج لبعض الشهادات (الشهادة الإنجليزية) وذلك بالمكتب الرئيسي بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط.



واستمر العمل في قبول أوراق الطلاب حتى الانتهاء من استلام كافة ملفات الطلاب المتقدمين ومراجعتها.