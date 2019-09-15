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عالم

اعتقال مسؤول فى الشرطة الكندية كان يشرف على تحقيق حول روسيا

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 07:38 ص
جريدة الدستور
وكالات
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ذكرت صحيفة كندية أن المسؤول الكبير في استخبارات الشرطة الاتحادية الكندية الذي أوقف الجمعة بتهمة سرقة وثائق حساسة لحساب دولة أجنبية على ما يبدو، أشرف مؤخرا على تحقيق حول تبييض أموال من قبل روس.

وقالت صحيفة "ذي جلوب أند ميل" إن اتهام كاميرون أورتيس المسؤول في جهاز "شرطة الخيالة الكندية الملكية"، مرتبط بقضية فساد كبيرة مفترضة تورط فيها مسؤولون روس وكشفها سيرغي مانييتسكي الحقوقي الروسي الذي توفي في سجن في موسكو في 2009.

وكان ماننيتسكي الذي أصبح رمزا لمكافحة الفساد، أوقف في 2008 بعدما كشف مؤامرة مالية واسعة تتعلق ب5،4 مليارات روبل (130 مليون يورو) دبرها على حد قوله مسؤولون في الشرطة ومصلحة الضرائب على حساب الدولة الروسية والصندوق الاستثماري "ايرميتيج كابيتال"، عبر إعادة ضرائب.

ونقلت الصحيفة الكندية عن مصدر قوله إن "أكثر من 14 مليون دولار كندي (حوالى تسعة ملايين يورو) من عمليات الاحتيال الروسية على صلة بكندا".

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