محمد الباز يكشف كيف ظهر المقاول الأجير محمد علي؟

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، أن أول شخص روج لظهور المقاول الأجير محمد علي، كان الإعلامي الإخواني سامي كمال، والذي نشر فيديو في 21 أغسطس بعنوان "القشاش"، مصحوبًا بتنويه قال فيه "إعلامي مصري باع السيسي واللواء عباس كامل ووصل إلى تركيا وانحاز للثورة ضد السيسي يقدم برنامج على شبكة تلفيزيون الشرق".



وأوضح الباز، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن "القشاش" هو اسم أول فيلم ظهر فيه محمد علي.



ولفت إلى أنه عندما بدأ الناس بالهجوم على المقاول الأجير، كان سامي يتصدى لهم، وكان أول من رد على رسالة زوجة محمد علي وهي تشكو من إهماله لبناته.

