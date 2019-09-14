الباز يكشف أبرز رسائل الرئيس خلال المؤتمر الوطني الثامن للشباب

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، أبرز رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في المؤتمر الوطني الثامن للشباب.

وأوضح الباز، في برنامجه 90 دقيقة المذاع على فضائية المحور، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأ اليوم وكأنه قائد لحرب، ستظل بين الدولة المصرية والإرهاب، فهم لن يخضعوا ولن يسلموا في حربهم، واختاروا طريق الصراع وأن تكون المعركة صفرية.

وتابع الباز، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد خلال المؤتمر أن 25 يناير عمل ثوري شريف هدفه التغيير ولكن انحرف عن مساره، ودفعت مصر ثمن هذا الانحراف على عدة مستويات في خسائر كبيرة.

واستطرد أن الرئيس أكد أن جيش مصر هو مركز ثقل للمنطقة بأكملها، وهي رسالة قوة تعكس ثقة كبيرة من الرئيس في الجيش، حيث أكد أن مصر لن تسقط طالما أن جيشها قوي.

وواصل أن الرئيس أكد أن جماعة الإخوان حاولوا قيادة الدولة ولكنهم فشلوا فشلًا ذريعًا ولم يتمكنوا من ذلك.

وأشار الباز، إلى أن الرئيس شدد على أن الدولة لم تواجه الإرهاب فكريا كما ينبغي، ولكن واجهته على استحياء.