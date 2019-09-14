الباز يكشف فضيحة الأجير سامي كمال الدين مع محمد علي

كشف الإعلامي محمد الباز، عن علاقة محمد علي بالإخوان وكيف روج له الإعلامي الإخواني الهارب، سامي كمال الدين، تحت اسم "القشاش".



وقال الباز خلال تقديم برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور": "انتظروا برنامج قريبًا لأحد الإعلاميين الذين انقلبوا على النظام المصري، وهو سامي كمال".



ولفت الباز، إلى أنه عندما بعثت زوجة محمد علي برسالة إلى زوجها الهارب، تطالبه بالاعتناء ببناته والاهتمام بهن، موضحةً أن هناك بعض السلوكيات الخاطئة منهم، مثل سهر بناته خارج المنزل لأوقات متأخرة، كان أول من رد عليها هو سامي كمال الدين.



وأوضح الباز، أن سامي أعلن عن برنامج سيقدمه هو "القشاش"، و"القشاش" هو اسم أول فيلم ظهر فيه محمد علي.

