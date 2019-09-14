دنيا بطمة توضح حقيقة استدعائها للتحقيق.. فيديو

ردت الفنانة المغربية دنيا بطمة، نجمة برنامج Arab Idol، على الأخبار التي نشرت مؤخرًا حول استدعائها من قبل السلطات المغربية للتحقيق معها.



وقالت خلال لقائها في برنامج "عرب وود"، والمذاع عبر فضائية "روتانا": "لا يوجد أي شيء من هذا الكلام أو وجود حساب وهمي، لأن الناس كلها تعرف أن دنيا بطمة إذا أرادت توجيه رسالة توجهها إما عرب وود أو إنستجرام الخاصة بها".



وكانت العديد من الأخبار قد نشرت حول استدعاء دنيا بطمة، للتحقيق معها في قضية اعتقال صاحب حساب يدعى "حمزة مون بيبي" الذي يقوم بالتشهير بعدد من الفنانين.



يذكر أن دنيا بطمة، تم تكريمها مؤخرًا بجائزة أفضل مطربة مغربية، وذلك ضمن فعاليات الفضائيات العربية والذي أقيمت مساء أمس الجمعة.

