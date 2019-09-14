محمد الباز يرصد 3 وقائع تدل على نزاهة السيسي

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رجل يراعي الله في أموال البلد، واستدل على ذلك بـ3 وقائع سمعها من كبار المسئولين تؤكد نزاهة الرئيس.



ولفت الباز، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، إلى أن الواقعة الأولى، هي عندما أراد الرئيس التواصل المباشر مع الناس، نظموا يوم إفطار الأسرة المصرية، وعندما سأل المنظمون عن الوجبة، رد أنها مثل وجبة الكلية الحربية، فاستقلها المنظمون، وطلبوا أن تكون أزيد، وعندما حضر الجمهور وجد أنه لا إسراف في الأكل.



واقعة أخرى أشار إليها الباز، وهي أن كل كلية حربية كانت تنظم يوم للتخرج للدفعة، فقال الرئيس "نجمع كل الكليات ونعمل حفل تخرج واحد لتوفير النفقات"، الواقعة الثالثة أن الرئيس السيسي أعطى تعليمات بألا تضاء الأنوار في قصر الرئاسة بشكل مبالغ فيه.



وتساءل الباز، مستنكرًا: "إذا كان يفعل الرئيس ذلك في الأموال الصغيرة، فكيف تتكلم عن إهدار مليارات".

