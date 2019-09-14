الباز: "الاستقامة" المفتاح الأساسي لشخصية السيسي

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث اليوم عن فيديوهات الأجير المقاول محمد علي، رغم تحذير الأجهزة له من الكلام في هذا الموضوع لأنه يقدر قيمة نفسه بالمقام الأول.

وأوضح في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن المفتاح الأول لشخصية الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الاستقامة، فليس لديه ما يخفيه، وما يقوله في السر نفس ما يقوله في العلن.