السبت 14 سبتمبر 2019 الموافق 15 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الباز: "الاستقامة" المفتاح الأساسي لشخصية السيسي

السبت 14/سبتمبر/2019 - 09:00 م
جريدة الدستور
محمود عرفات
طباعة

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث اليوم عن فيديوهات الأجير المقاول محمد علي، رغم تحذير الأجهزة له من الكلام في هذا الموضوع لأنه يقدر قيمة نفسه بالمقام الأول.

وأوضح في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن المفتاح الأول لشخصية الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الاستقامة، فليس لديه ما يخفيه، وما يقوله في السر نفس ما يقوله في العلن.

وتابع أن ما قاله الرئيس اليوم في المؤتمر الوطني للشباب يمكن أن نخرج منه بقانون أساسي لدى الرئيس، وهو: "أنه ليس أكبر من المحاسبة".

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 7 ساعات

السيسى يعلق على فيديوهات "القصور الرئاسية": "عملت ولسه هعمل.. دى باسم مصر"

منذ حوالي 7 ساعات

السيسى يرد: هل تم تأجيل جنازة أحد من أهله بسبب حفل افتتاح قناة السويس؟

منذ ساعة و 8 دقيقة

«الباز»: محمد علي «عيّل تافه» مُستَخدم

منذ ساعتين و 43 دقيقة

«السيسي»: «بقى ابن مصر تعملوا فيه كده.. هاخد حقي»

ads

الصور

image description

افتتاح مهرجان القنوات

image description

بتحكيم دولي.. 800 هاو في مصر يتنافسون لاختيار أجمل طيور بالعالم (فيديو)

image description

بالصور.. مدرسة في الأقصر تستقبل طلابها بالهدايا

image description

بعثة الأهلى تسافر إلى غينيا

image description

"أ. ب. ت" أول يوم مدرسة

الأكثر قراءة

حليف «الإخوان» سامي كمال الدين يهدد زوجة محمد علي (وثيقة وفيديو)

إصابة عريس بـ 4 طعنات فى الدقهلية

السيسى يعلق على فيديوهات "القصور الرئاسية": "عملت ولسه هعمل.. دى باسم مصر"

أول تعليق لـ"السيسي" على محاولات تشويه المؤسسة العسكرية

أيام زمان

هند رستم ترفض عملًا تليفزيونيًا بسبب أجر فاتن حمامة.. تعرف على القصة

سناء جميل.. تبرأ منها أهلها وصنعت الـ"تريكو" لكي تعيش (فيديو)

لماذا لقب العندليب بليغ حمدي بـ"الإرهابي".. تعرف على القصة

سر منع الإذاعة عرض "إن شالله ما أعدمك" لمحمد قنديل

الصحة

علامات الإصابة بسرطان الدم

احذر.. السجائر الإلكترونية قنبلة موقوتة

علاج جديد يمنع تساقط شعر مرضى السرطان

أسهل الحلول لمشاكل الهضم

الرئيس نيوز

وزير خارجية الإمارات: هجوم "أرامكو" يطالنا جميعاً.. ومصيرنا والرياض واحد

السيسي: نتمنى إنجاز قانون المحليات.. وإجراء الانتخابات بمجرد الانتهاء منه

السيسي يشكر المصريين في ختام مؤتمر الشباب: «ربنا يحفظ مصر»

سياسيون: حديث الرئيس خلال "مؤتمر الشباب" وضع الأمور فى نصابها

منوعات

دراسة بريطانية تكشف غذاء "إنسان الكهف"

ابتكار جديد لتشخيص الإصابة بالزكام

"دجاج كنتاكى" يؤكد فشل تجربة الطعام الصحى

فوائد مزيج زيت الزيتون والثوم على الصحة

كشكول

"عمر": مكتبي مفتوح للمعلمين.. وهذا سبب شعوري بالتقصير

تخفيض الحد الأدنى لطلاب شمال سيناء للقبول بجامعة الأزهر بنسبة 2%

"حجازي": مكافئة استثنائية لمدير مدرسة ابتدائية ببولاق الدكرور

الأزهر يبدأ عقد اختبارات لتحديد مستوى طلاب الإعدادية بمعاهد البعوث

إسلام سياسي

وزير خارجية الإمارات: مسارنا ومصيرنا مع السعودية واحد

التحالف: سنواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن الطاقة

تعرف علي محمد خليفة المتحدث في تسجيلات داعش الصوتية

ترامب يعلن مقتل حمزة بن لادن بعملية أمريكية


زيت وسكر

“مباحث تموين الجيزة” تحذر أصحاب المنشآت غير المرخصة

“صحة الشرقية”: جولات ميدانية لمتابعة إنتظام سير العمل والخدمة الطبية

“الهلال الأحمر” تدين الهجوم التخريبي على منشأتي نفط بقيق وهجرة خليص

592  مليون جنيه لإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى

مقالات الرأي
ماجد حبته
الداعشيات.. و«الأخوات» الإرهابيات
بسنت حسن
المعارضة البلهاء ومصداقية المهللين
د.كريمة الحفناوى
الصحة الإنجابية فى بيت ثقافة عزبة أبوحشيش
مؤمن المحمدي
القصبجى
المزيد

الثقافة

"قصور الثقافة" تحتفل بذكرى بليغ حمدي.. وتقدم 40 موهبة غنائية

ورد النيل

خـروج

صينية الحِنَّاء

صفحتنا ع الفيس بوك