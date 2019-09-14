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محمد الباز: السيسي رجل زاهد وما قيل عنه هزل (فيديو)

السبت 14/سبتمبر/2019 - 08:57 م
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
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قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، ليس فقط لا يهدر المال العام، وإنما يوفر المال العام ويودع الهدايا التي يحصل عليها في متحف مقتنيات الرئيس.

وأضاف الباز، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن الرئيس السيسي رجل زاهد تماما، وما قيل عنه هزل، واستدل الباز، على ذلك بوجبات الإفطار في يوم الأسرة المصرية، والتي لم يكن فيها إسراف في الأكل، فضلًا عن تجميع حفلات تخرج الكليات العسكرية في يوم واحد لتقليل النفقات.

وأردف: "الرئيس السيسي يتابع بنفسه قصر الاتحادية، وحريص على إطفاء الأنوار الزيادة في قصر الاتحادية".

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