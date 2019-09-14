حملة مكبرة لرفع الإشغالات من شوارع بيلا (صور)

قاد المحاسب فادى عبدالفضيل شميس، رئيس مركز ومدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، صباح اليوم السبت، حملة مكبرة، لرفع الإشغالات من شوارع بيلا، وضبط مكبرات الصوت، والتكاتك المخالفة، وفرض السيطرة على شوارع المدينة.



واستهدفت الحملة، رفع كافة الإشغالات العائقة للمرور، وتهيئة الطرق، ونزع اللافتات من أعلى أعمدة الإنارة، بشارع الجمهورية، وشارع الثورة، وميدان التحرير بوسط المدينة، بالإضافة إلى رفع الباعة الجائلين، وتوسعة وتهيئة الشوارع، وضبط مكبرات الصوت بشوارع المدينة.



وأكد رئيس مركز ومدينة بيلا، على استمرار حملات النظافة، ورفع الإشغالات، بجميع شوارع بيلا، حتى تصل إلى القرى، والعزب، التابعة للمركز، مع رفع كفاءة الشوارع والميادين، لتحقيق السيولة المرورية، وخلق بيئة حضارية للمواطنين.

