مد خط مياه الشرب لقرية أولاد جبريل بمدينة الحمام

أكدت محافظة مطروح على حرصها على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والتيسير عليهم مع استكمال مد مرافق البنية التحتية خاصة في قطاع مياه الشرب ووصولها إلى القرى والتجمعات حيث من المقرر بدء ضخ مياه الشرب لقرية أولاد جبريل بمدينة الحمام الخميس المقبل.



وقال رئيس مجلس مدينة الحمام، مسعد عبد الهادي، إنه تم التواصل مع مسئولي مرفق مياه الشرب بمطروح لسرعة البدء في مد خدمة مياه الشرب لأهالي القرية حيث سيتم الانتهاء من تركيب الطلمبات بخط مياه اولاد جبريل يوم الخميس القادم وبذلك يصبح خط المياه جاهز لضخ مياه الشرب به.



وقدم أهالي قرية أولاد جبريل الشكر إلى محافظ مطروح على جهوده في متابعة وصول الخدمات لأهالي القرية خاصة مياه الشرب مع أهميتها القصوى لتوفير الحياة الكريمة لأهالي القرية وتخفيف معاناتهم.