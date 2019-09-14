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التحفظ على 16 طن بسكويت فاسد داخل مصنع بالإسكندرية

السبت 14/سبتمبر/2019 - 11:42 ص
جريدة الدستور
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
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قررت نيابة الرمل ثان بالإسكندرية، السبت، التحفظ على 16 طن بسكويت غير صالح للاستخدام الآدمي داخل مصنع مواد غذائية، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء أشرف الجندي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بمزاولة مالك مصنع لإنتاج السلع الغذائية "دون ترخيص" بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، نشاط إجرامي في إنتاج بسكويت غير صالح للاستخدام الآدمي.

تمت مداهمة المصنع، وألقي القبض على المتهم وبتفتيش المصنع عثر بداخله على 15.960 طن "بسكويت" منتج نهائى، غير صالح للاستهلاك الآدمي لوجود تغيرات في خواصه الطبيعية.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيقات.

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