تعرف على شروط تخصيص 20 عربة مأكولات لشباب بورسعيد

أعلنت محافظة بورسعيد، اليوم السبت، شروط التقدم للحصول على عربة مأكولات ومشروبات لشباب بورسعيد بشارع "73" السياحي، بحيث يتم تخصيص "كشك" لاثنين من الشباب، وعربة لـ4 شباب.



وتضمنت الشروط أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل متوسط بحد أدنى، وألا يكون المتقدم حصل على وحدة سكنية من المحافظة أو لديه سجل تجاري، وألا يكون حاصل على وظيفة، وأن يكون من مواليد بورسعيد، وألا يتعدى عمر المتقدم 35 عاما، وأداء الخدمة العسكرية قدوة حسنة على الأقل، بينما المتقدمات من الفتيات أن يكون قد حصلن على الخدمة العامة.



ويهدف المشروع إلى خلق فرص عمل للشباب وتنشيط السياحة وتحسين صورة بورسعيد.