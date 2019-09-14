اجتماع سداسي لبحث أزمة ملء وتشغيل سد النهضة غدًا

تستضيف القاهرة، غدا الأحد، فعاليات الاجتماع السداسي لمفاوضات سد النهضة فى القاهرة، بحضور وزراء الرى والخارجية فى مصر وإثيوبيا والسودان، فى إطار جولة جديدة لبحث أزمة بناء السد والاتفاق على قواعد الملء والتشغيل، والوصول إلى توافق حول إصدار التقرير النهائى، خاصة فى ظل عدم الوصول إلى حل منذ انطلاق المفاوضات منذ سبعة أعوام دون الوصول إلى نتيجة إيجابية.



وتشكل فترة الملء والتشغيل لسد النهضة العقبة الرئيسية فى الوصول إلى حلول للأزمة الحالية، فى الإصرار الإثيوبى على التخزين خلال فترة ثلاث سنوات فقط، وفق تصريحات لوزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيلشي بكلي، والذى أوضح إن مصر طلبت ملء الخزان على مدار سبع سنوات.



زمن جانبه، قال المهندس محمد السباعى المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والرى، في تصريحات خاصة لـ "الدستور" إنه سيتم عرض الرؤى والمقترحات المصرية المقدمة لملء خزان سد النهضة، مشيرا إلى أن الاجتماع بحضور وزراء الرى والخارجية فى الدول الثلاث.