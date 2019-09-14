تعرف على أجندة المؤتمر الوطنى الثامن للشباب

ساعات قليلة وينطلق المؤتمر الوطني للشباب، في نسخته الثامنة، اليوم السبت الموافق 14 سبتمبر، في مركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة.



وتبدأ الجلسة الافتتاحية، ويليها جلسة تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليًا وإقليميًا من الساعة العاشرة وحتى الساعة الثانية عشر مساء.



وتبدأ جلسة تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع من الساعة ١٢:٣٠ وحتى الساعة الثانية، وتبدأ جلسة اسأل الرئيس من الساعة السادسة وحتى السابعة والنصف مساء.



وينعقد المؤتمر بحضور 1600 مشارك غالبيتهم من الشباب، حيث سيحضر شباب البرنامج الرئاسي، وشباب الجامعات، مع شباب السياسيين، وشباب المهندسين العاملين في المشروعات القومية، وشباب الأطباء، وأيضًا شباب رجال الأعمال.