الرئيس الفنلندى ينفى الاتفاق مع أوكرانيا لزيادة التعاون العسكرى

نفى الرئيس الفنلندي ساولي نينستو، اتفاق فنلندا وأوكرانيا على زيادة التعاون العسكري.



وجاءت تصريحات نينستو عند الرد على أسئلة في مؤتمر صحفي لوسائل إعلام فنلندية جرى بثه على الهواء التلفزيون الوطني الفنلندي.



ونقلت وسائل إعلام دولية، الخميس الماضي، عن موقع الرئاسة الأوكرانية قوله: "إنه تم الاتفاق على التعاون العسكري خلال زيارة نينستو التي استغرقت يومين إلى أوكرانيا".



وردًا على سؤال، أمس الجمعة، للتعليق على الإشارة إلى التعاون العسكري من قبل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال نينستو: "إن أوكرانيا قدمت منذ عامين اقتراحات بشأن التعاون العسكري، ولكن لم يكن هناك أي تقدم في هذا الشأن".



ولدى مناقشته اتفاقيات مينسك، أوضح نينستو أنها أدوات، وتشمل كل ما هو مطلوب لإنهاء الصراع.