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أيام زمان

سناء جميل.. تبرأ منها أهلها وصنعت الـ"تريكو" لكي تعيش (فيديو)

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 11:19 م
سناء جميل
سناء جميل
سناء إسماعيل
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عانت الفنانة الراحلة سناء جميل، من رفض عائلتها لدخولها المجال الفني ومقاطعتهم لها؛ لأنها صعيدية من عائلة متشددة ومحافظة.

وقالت في حوار نادر لها مع الإعلامية فريدة الزمر: "أهلي ماكنوش موافقين أمثل، وعندما أصريت طردوني من البيت، والأستاذ زكي طليمات دخلني بيت طالبات".

وأضافت: "أصريت أثبتلهم إني مؤمنة بفني وعملت معه في المسرح، وكنت باخد 6 جنيهات، ومن المسرح 6 جنيهات، وكنت أدفع للمسرح منهم، وأنا زعلانة لأن أهلي لم يساندوني، ولم يثقوا بأنني بنت صعيدية وصادقة، وإذا أمنت بشيء أحبه بصدق".

وتابعت "جميل": "الحمد لله أثبت ليهم إن المسألة كانت جادة بالنسبة لي، وعلى الناس أن تعلم أن أي محنة يمر بها الإنسان تكون سبب قوي؛ لكي تعمل منه شخصية ومقدرة، فالمِحَن تصنع الإنسان".

وأكدت أنها عندما أرادت الخروج من بيت الطالبات، وأرادت إيجار شقة، ولم يكن معها سوى 12 جنيهًا فقط، ولم يكن هناك سينما أو تلفزيون، فذهبت لإحدى المحلات، وكانت تأخذ التريكو تصنعه وتبيعه، وأجرت شقة في دور أرضي بشارع شريف، وذهبت لمزاد اشتريت منه "ملة" خشب للسرير ولم يعد معها مبالغ مالية لشراء "مرتبة"، فكانت تضع ملابسها وتنام عليها، ولم تكن تنظر لذلك، فكانت تهتم بالفن والمسرح فقط.

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