إطلالة منة فضالي وإيمي زكريا في مهرجانات "الفضائيات" (صور)

شاركت كل من النجمتين منة فضالي، وإيمي طلعت زكريا، في حفل افتتاح مهرجان الفضائيات العربية في دورته العاشرة، والمقامة فعالياته في فندق سميراميس إنتركونتيننتال.



وأطلت منة فضالي، بفستان فضي براق جري من تصميم هاني البحيري، بينما أطلت إيمي طلعت زكريا، بفستان موف طويل من الخلف، واختارت تسريحة شعر مرفوعة، زادت من تألقها وجمالها.



وشهد حفل افتتاح المهرجان عدد كبير من نجوم الفن والإعلام ومنهم، نادين نسيب نجيم، ودنيا بطمة، وإياد نصار، وحنان مطاوع، وإنجي علي، ومعتصم النهار، وسهيلة بن الأشهب، ونيرمين الفقي، ووائل الإبراشي، ومحمود عبدالعزيز، وغيرهم من النجوم.



يذكر أن أول انطلاق للمهرجان كان يوم 22 مارس لعام 2008، وضم المهرجان أكثر من عشرين قناة فضائية عربية في أول ظهور له.