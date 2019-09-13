البابا تواضروس يستقبل أعضاء اللجنة الطبية للإكليروس

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بمركز لوجوس البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون مجموعة من أعضاء اللجنة الطبية الاستشارية مع أسرهم.



وهى اللجنة التي تتابع الحالات المرضية الخاصة بالإكليروس والرهبان والراهبات وأثنى قداسته على عملهم ومجهوداتهم في تقديم المشورة الطبية والدعم الصحي.