لهذا حرص طلعت زكريا على الحضور مبكرا لحفل زفاف هنا الزاهد

حرص الفنان طلعت زكريا وأبناءه على حضور حفل زفاف هنا الزاهد وأحمد فهمي، وذهبوا مبكرا والتقطوا معها عدد من الصور أثناء استعدادها لحفل زفافها، وهو ما جعل البعض يتساءل عن العلاقة التي تجمعه بالنجمة الشابة.



الفنان طلعت زكريا، كان زوج "شيرين" والدة هنا الزاهد، وقد انفصل مؤخرا عنها بعد زواج دام لأكثر من 13 عاما، وهو من ربى "هنا" مع أبنائه منذ أن كنت طفلة.



ويعتبر طلعت زكريا "هنا" مثل أبنائه "عمرو وإيمي" ولم يفرق بينهم في المعاملة، كذلك أبنائه يعتبرونها شقيقتهما الثالثة وعلاقة الود لازالت متواجدة وهذا يعد السر في ظهورهم بجانب هنا في حفل زفافها.



ويشار إلى أن هنا الزاهد احتفلت بزواجها من فهمي يوم الأربعاء الماضي بحضور عدد كبير من النجوم.