القبض على تاجر مخدرات وبحوزته 17 لفافة بانجو بالمراغة

تمكن ضباط البحث الجنائي بدائرة مركز المراغة بسوهاج من ضبط متهم بالاتجار بالمواد المخدرة وبحوزته عدد "17" لفافة لنبات البانجو المخدر.



وبدأت الواقعة بورود معلومات أكدت صحتها التحريات السرية لضباط البحث الجنائي بمركز شرطة المراغة، تفيد قيام "علي. س" 25 سنة، عاطل، بترويج المواد المخدرة على عملائه بدائرة المركز.



وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم عن طريق عدة كمائن، وتم ضبطه وبحوزته عدد "17" لفافة لنبات البانجو المخدر يزنوا حوالى "600" جرام.



وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، كما تم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.