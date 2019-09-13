"فيفا" يعلن موعد قرعة مونديال الأندية "قطر 2019"
الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 11:30 ص
محمد عبدالنبيطباعة
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رسميًا إجراء مراسم قرعة كأس العالم للأندية يوم الإثنين المقبل الموافق في 16 سبتمبر الجاري في مقره بزوريخ بسويسرا بمشاركة النجم الإنجليزي مايكل أوين.
وتستضيف قطر البطولة الأولى للمرة الأولى اعتبارًا من 11 ديسمبر القادم، كما تستضيفها للمرة الثانية في 2021 ضمن الاستعدادات الخاصة باستضافتها كأس العالم 2022.
وسيحدد مايكل أوين، نجم ليفربول وريال مدريد السابق، بالقرعة مصير أبطال قارات العالم الست، بالإضافة إلى السد بطل الدوري.
وكشف الاتحاد الدولي عن الفرق التي ستدخل القرعة، وهي السد وهاينجهين، وليفربول الإنجليزي، ومونتيري، بالإضافة إلى الفائز بـدوري أبطال آسيا 2019 (ذهاب وإياب النهائي فى 9 و24 نوفمبر)، والترجي التونسي (بانتظار تأكيد الاتحاد الإفريقى)، والفائز بكأس ليبرتادوريس 2019.
وتستضيف قطر البطولة الأولى للمرة الأولى اعتبارًا من 11 ديسمبر القادم، كما تستضيفها للمرة الثانية في 2021 ضمن الاستعدادات الخاصة باستضافتها كأس العالم 2022.
وسيحدد مايكل أوين، نجم ليفربول وريال مدريد السابق، بالقرعة مصير أبطال قارات العالم الست، بالإضافة إلى السد بطل الدوري.
وكشف الاتحاد الدولي عن الفرق التي ستدخل القرعة، وهي السد وهاينجهين، وليفربول الإنجليزي، ومونتيري، بالإضافة إلى الفائز بـدوري أبطال آسيا 2019 (ذهاب وإياب النهائي فى 9 و24 نوفمبر)، والترجي التونسي (بانتظار تأكيد الاتحاد الإفريقى)، والفائز بكأس ليبرتادوريس 2019.