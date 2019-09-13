"فيفا" يعلن موعد قرعة مونديال الأندية "قطر 2019"

أعلن ​الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)​ رسميًا إجراء مراسم قرعة ​كأس العالم للأندية​ يوم الإثنين المقبل الموافق في 16 سبتمبر الجاري في مقره بزوريخ بسويسرا بمشاركة النجم الإنجليزي ​مايكل أوين​.



وتستضيف قطر البطولة الأولى للمرة الأولى اعتبارًا من 11 ديسمبر القادم، كما تستضيفها للمرة الثانية في 2021 ضمن الاستعدادات الخاصة باستضافتها ​كأس العالم 2022​.



وسيحدد مايكل أوين، نجم ليفربول وريال مدريد السابق، بالقرعة مصير أبطال قارات العالم الست، بالإضافة إلى السد بطل الدوري.



وكشف الاتحاد الدولي عن الفرق التي ستدخل القرعة، وهي السد و​هاينجهين​، و​ليفربول الإنجليزي​، و​مونتيري​، بالإضافة إلى الفائز بـ​دوري أبطال آسيا 2019​ (ذهاب وإياب النهائي فى 9 و24 نوفمبر)، و​الترجي التونسي​ (بانتظار تأكيد الاتحاد الإفريقى)، والفائز بكأس ليبرتادوريس 2019.