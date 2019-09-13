فعاليات ثقافية متنوعة بمركز إبداع الإسكندرية

أقام مركز الحرية للإبداع التابع لصندوق التنمية الثقافية، عددا من الفعاليات الثقافية المتنوعة، وذلك بالتعاون مع مبادرة الإسكندرية لتنشيط الكتابة الإبداعية (أكوا)، بمقر المركز وسط الإسكندرية.



وتضمنت الفعاليات ندوة بعنوان "المكان في السرد السكندري المعاصر"، وأخرى بعنوان "تطبيقات على تقنيات السرد".



كما تضمنت ندوة بعنوان "سرديات سكندرية"، لمناقشة رواية "لا أحد ينام في الإسكندرية، وقراءات لقصص أعضاء المبادرة.



و شارك في الفعاليات الدكتور محمد عبد الحميد خليفة أستاذ النقد الأدبي بجامعة الإسكندرية"، للكاتب أحمد فضل شبلول، وعدد من أدباء ومثقفي الإسكندرية.