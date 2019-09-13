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محافظات

الاحتفال بتخرج طلبة بكالوريوس الأكاديمية العربية بأسوان (صور)

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 12:13 ص
الاحتفال بتخرج طلبة
الاحتفال بتخرج طلبة بكالوريوس الأكاديمية العربية بأسوان
أسوان_إسراء توفيق
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وسط أجواء من البهجة والفرحة شهد محافظ أسوان، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، فعاليات الاحتفال بتخريج طلبة البكالوريوس دفعة يوليو وسبتمبر 2019، وأيضًا دفعة يناير 2018، والتي ضمت 272 خريج في مختلف الكليات والتخصصات بالأكاديمية.

جاء ذلك بحضور المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة السابق، والسفير محمد حسن نائب القنصل العام لجمهورية السودان الشقيق، وأيضًا إيزا بيل مارنج مدير الهيئة الألمانية للتبادل العلمى بالقاهرة، والدكتور عطا حشاد مدير فرع الأكاديمية بأسوان، بالإضافة إلى لفيف من قيادات وأعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية والقيادات التنفيذية والأمنية والدينية، علاوة على عدد كبير من أسر الخريجين.

وحرص محافظ أسوان، على تقديم التهنئة لأبناءه الخريجين من الطلبة والطالبات ولأسرهم على هذا النجاح والتفوق، والذى يعد ثمرة جهود خلاقة ومتجددة من منظومة متكاملة سواء الإدارة أو هيئة التدريس أو الطلاب أنفسهم وأولياء أمورهم مما يساهم فى الإرتقاء بمستوى التعليم الأكاديمي والجامعي في أسوان.

وأكد المحافظ على أن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تعد منارة علمية هامة أضافت لمنظومة التعليم الأكاديمي ليس فقط في أسوان ولكن لمصر وللأمة العربية، من خلال الحرص المستمر على التزود بالوسائل التكنولوجية الحديثة والآليات المتقدمة والمفاهيم العصرية لمسايرة الثورة التكنولوجية الحالية لتخريج الكوادر البشرية المدربة، وليتواكب ذلك مع الأنشطة الهادفة والمتميزة التي تقوم بها الأكاديمية لاستثمار المقومات السياحية لأسوان.

وأشار محافظ أسوان، إلى دعم المحافظة ومساندتها لمنظومة التعليم الجامعي بالمحافظة بجناحيها جامعة أسوان والأكاديمية العربية ليصبحوا قاطرة التنمية وبيت الخبرة في تنفيذ المشروعات بالقطاعات الخدمية المختلفة.

ومن جانبه، عبر الدكتور إسماعيل عبدالغفار، عن سعادته البالغة وفخره الكبير لمشاركته فرحة طلاب الأكاديمية بيوم تخرجهم، مشيرًا إلى ضرورة الإسثتمار في البشر من خلال الإهتمام المتواصل ببناء أعضاء هيئة التدريس وصقل خبراتهم ومهاراتهم العلمية من أجل نقلها لأبنائنا الطلاب للوصول لمستقبل أفضل بإعتبارهم شباب مؤهل وقادر على مواجهة تحديات المستقبل والتعامل مع مفاهيم العصر.

وأشاد إسماعيل عبدالغفار بدعم محافظ أسوان المستمر للأكاديمية، وحرصه على حضور حفل التخرج لتؤدى الأكاديمية رسالتها في تقديم خدمة تعليمية متميزة لجميع الطلاب سواء داخل مصر أو خارجها، بجانب دورها في خدمة المجتمع من خلال مشاركتها الفعالة في مختلف المشاريع التنموية التي تشهدها المحافظة.

هذا وقد بدأت فعاليات الاحتفال بطابور أعضاء هيئة التدريس الذين تقدمهم محافظ أسوان ورئيس الأكاديمية، تلاه طابور الطلاب الخريجين ثم السلام الوطنى، وتلاوة أيات من الذكر الحكيم، كما شهدت الفعاليات تسليم شهادات التخرج للمشاركين في المدرسة الصيفية بفرع أسوان والتي ضمت هذا العام 25 مشارك من دول مصرية وعربية وأجنبية.

فيما أختتم الحفل بإعلان النتائج وتوزيع الشهادات على الخريجين، وتسليم اللواء أحمد إبراهيم، والدكتور إسماعيل عبدالغفار الهدايا التذكارية لأوائل الخريجين، وتبادل دروع المحافظة والأكاديمية بين محافظ أسوان ورئيس الأكاديمية.

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