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فضل شاكر يستعد لطرح أغنية "يا ترى" على "يوتيوب"
الخميس 12/سبتمبر/2019 - 10:10 م
سناء إسماعيل
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الكلمات المفتاحية
محمد شاكر
فضل شاكر
أغنية يا ترى
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