سفير اليابان: نعمل لضم المجتمع الدولي كشريك لـ"تيكاد"

قال السفير الياباني في القاهرة ماساكي نوكي، إن هناك شراكات كبيرة مع إفريقيا في الوقت الحالي ولكن قمة "تيكاد" لها خصوصيتها والتي بدأت في عام 1993 وهي أقدم شراكة مع إفريقيا.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "نظرة"، مع الإعلامي حمدي رزق، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن اليابان لديها رغبة لحشد المجتمع الدولي للعمل مع هيئة الأمم المتحدة والبنك الدولي وهيئة الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية الاتحاد الإفريقي كشريك للتيكاد.



وكشف أن قمة "تيكاد 7" شهدت مشاركة 10 آلاف شخص من مختلف الدول الإفريقية ومن 52 حكومة غير إفريقية و108 من المنظمات الدولية وغير الحكومية وأكثر من 200 حدث جانبي على هامش القمة وكان هناك بث مباشر للجلسات الرئيسية عبر الإنترنت.

