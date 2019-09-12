لأول مرة.. زراعة عين صناعية بمستشفى الرمد ببورسعيد

أعلنت وزارة الصحة والسكان أنه تم إجراء عملية زراعة كرة سيليكون وعين صناعية لأحد المواطنين إثر تعرضه لحادث أدى إلى فقد عينه بالكامل، وذلك بمستشفى الرمد التخصصى ببورسعيد التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل.



وأضافت أنه لأول مرة بالمستشفيات الحكومية ببورسعيد ومدن القناة ومن خلال منظومة التأمين الصحي الشامل، يتم إجراء هذا النوع من العمليات الجراحية والتي تمت من خلال قسم الطوارئ بمستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد.



وأوضحت أن الفريق الطبي أجرى كافة الفحوصات اللازمة لإجراء عملية تفريغ للعين بعد الحادث، ثم زراعة كرة سيليكون وعين صناعية تعويضية، حيث تم إجراء العملية بنجاح.



يذكر أنه تم إجراء 881 عملية جراحية بمستشفي الرمد التخصصي، منذ إنطلاق المنظومة في الأول من يوليو الماضي وحتى أمس، وشملت الجراحات تخصصات مختلفة منها عمليات مياه بيضاء، وجلوكوما، وحقن شبكية، وإصلاح حول وجفون، وزراعة قرنية.