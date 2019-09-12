"خطط طويلة الأجل" بمكتبة المعهد الهولندى اليوم

تستضيف مكتبة المعهد الهولندي-الفلمنكي بالقاهرة٬ في السادسة من مساء اليوم الخميس٬ ندوة لمناقشة المجموعة القصصية "خطط طويلة الأجل" والصادرة عن دار العين للنشر٬ للكاتب محمد فرج٬ ويناقشها الشاعر أشرف يوسف.



وعن المجموعة يقول الكاتب هيثم الورداني:"تفصل قصص هذه المجموعة مسافةٌ متناهية الصغر عن الأحلام. فبالرغم من أن القصص تنطوي جميعها على لمسة من عالم الأحلام الساحر، إلا أن طموحها لا يكمن في مجرد محاكاة الحلم، بل يكمن في محاولة الدخول من بابه من أجل الوصول إلى عالم آخر لا يمكن الجزم ما إذا كان حلما أم حقيقة. عالم يعجّ بالهواجس والرغبات، بالعنف والجنون. هذا العالم البيني قد ينجلي فجأة في لحظة يصل فيها الضجيج إلى أوجّه، بين عربتي قطار، أو في طابور أمام مكتب حكومي، لدرجة يضيع فيها الكلام بين الألسنة والآذان. أو قد يلوح في متاهات العمل المعاصرة، حيث يصل الاغتراب إلى أقصاه في لحظات لعب أدوار مصطنعة أثناء لقاءات التشغيل، أو لحظات القيام بأعمال لا يمكن فهم جدواها.



يذكر أن "محمد فرج" يشرف على برنامج تدريبي للصحفيين بأكاديمية شمال أفريقيا للإعلام. نشر عدة قصائد في جريدة أخبار الأدب، والسفير اللبنانية.



أما الشاعر "أشرف يوسف" شاعر وكاتب، عمل كمحرر للكتب في عدد من دور النشر المصرية، نُشرت له دواوين: "ليلة 30 فبراير، قصائد منسوخة"، "عبورُ سحابةٍ بين مدينتين"، "يعمل مناديًا للأرواح" "حصيلتي اليوم قُبلة"، و"مقهى صغير لأرامل ماركس".