"نضفوا ودانكم".. منى الشاذلي تكشف ذكرياتها مع ألبوم "سامحتك" لأصالة

استعادت الإعلامية منى الشاذلي، ذكرياتها خلال فترة الجامعة، مع أغاني الفنانة السورية أصالة وبالتحديد ألبوم "سامحتك".



وقالت خلال حلقة برنامجها "معكم منى الشاذلي"، والمذاع عبر فضائية cbc، إنها أخذت نسخا من ألبوم أصالة وقامت بتوزيعها على زملائها في الجامعة لأن الألبوم وقتها كان موضوع عليه صورتها وكانت مطربة جديدة وقتها.



وأضافت: "قلت لهم خدوا اسمعوا دي مطربة جديدة ونضفوا ودانكم من الأغاني اللي بتسمعوها".



وكانت أصالة، قد كشفت خلال الحلقة أنها تتعايش مع نفس الحالة التي تؤديها خلال أغانيها وتتقمصها بشكل كبير، حتى إنها تجد صعوبة في الخروج منها، مؤكدة أنها تحب التنوع في أغانيها كما تحب تغير لون شعرها.

