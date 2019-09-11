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تكنولوجيا

"آبل" تواجه العديد من الانتقادات بسبب آيفون 11

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 09:44 م
جريدة الدستور
وكالات
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كشفت شركة "أبل"، عن أحدث إصدارات هواتف "آيفون"، والتي تحتوي على العديد من المزايا، لكن سرعان ما تعرضت الشركة لانتقادات كثيرة بعد المؤتمر، بسبب اختيارها عدم تزويد سلسة الهواتف الجديدة بالقدر على دعم شبكات اتصالات الجيل الخامس 5G، وفقا لما ذكرته صحيفة "دايلي ميل" البريطانية.

وأشار العديد من الخبراء إلى أن عدم دعم الهاتف "آيفون 11"، بشبكات الجيل الخامس التى دعمتها الشركات المنافسة لها في هواتفها بجميع أنحاء العالم، والتي ستكون أسرع من الشبكات الحالي دعمًا للإنترنت بما لا يقل عن 10 أضعاف السرعة الحالية، سيجبر العديد من العملاء على انتظار الموديل القادم لاستخدام هذه الشبكة الفائقة السرعة.

وبدأت بعض شركات الاتصالات مثل "تيلسترا" و"أوبتس"، في طرح شبكات الجيل الخامس في بعض الدول، ومن المقرر أن تنتشر الخدمة الجديدة في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2020، حيث تخطط شركة فودافون لإطلاق الخدمة العام المقبل أيضًا.

وأوضح العديد من الخبراء أن هذا يعد نقصًا في هواتف "آيفون 11"، قد يدفع المستخدمين للاستغناء عن هواتفهم بمجرد توافر شبكات الجيل الخامس فائقة السرعة في مناطقهم، الأمر الذي سيجعل مستخدمون آخرون يمتنعون عن شرائه.

وأزاحت الشركة النقاب عن 3 موديلات جديدة ذات أسعار ومزايا مختلفة، بدأت بهاتف "آيفون 11" مزود بشاشة من نوع LCD بحجم 6.1 بوصة، وبسعر يبدأ بـ700 دولار.

وتتوفر الهواتف الجديدة بأسعار تبدأ من 999 دولارًا لآيفون 11 برو و1099 دولارًا لآيفون 11 برو ماكس، كما أن من المقرر أن يتم فتح باب طلبات الحجز المسبق بداية من يوم الجمعة المقبل.

وفيما يأتي هاتف "آيفون 11 برو" و"آيفون 11 برو ماكس"، بشاشات من نوع Super Retina XDR، مع اختلاف بسيط في الحجم 5.8 بوصة و6.5 بوصة.

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