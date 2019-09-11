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أحمد موسى يكشف علاقة أبو الفتوح بأفغانسان.. ويؤكد: "أنا أول من نشر صورت"

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 09:43 م
أحمد موسى
أحمد موسى
رباب الأهواني
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن عبد المنعم أبو الفتوح كان أحد القيادات الإخوانية التي تدربت في أفغانستان.

وأضاف "موسى" خلال برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد": نشرت صورة لعبد المنعم أبو الفتوح وهو في أفغانستان في التسعينات ورفع عليا قضية لأنها كانت أول صورة تنشر له، عندما كان مع المجاهدين في أفغانستان.

وأوضح موسى، أن من يطلقون على أنفسهم المجاهدين في أفغانستان، كانوا يرجعون لتدمير بلدانهم، مشيرا إلى أن من بينهم من قام بعمليات اغتيالات إرهابية من 2001 وحتى اليوم.

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