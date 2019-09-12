خبير: 13 % زيادة فى أسعار الوحدات السكنية بالشيخ زايد

كشف المهندس طارق حسن، رئيس مكتب عاكف للاستشارات الهندسية، والخبير العقاري، أن أسعار الشقق والوحدات في مدينة الشيخ زايد ارتفعت بنسبة تتراوح بين 9-13 % خلال النصف الثاني للعام الجاري، مشيرًا إلى أن متوسط سعر المتر في الواحدت يتراوح بين 5550 جنيه إلى 10200 جنيه بحسب المنطقة والحي، في حين أن متوسط سعر المتر في الفيلات تراوح بين 6.850 جنيه إلى 18.600 جنيه بحسب الحي والمنطقة.



وقال "حسن"، في تصريحات له، إن متوسط طلب الشراء علي الشقق والوحدات بلغ نسبته نحو 55 %، حيث إن الأسعار ارتفعت بنسبة 10 % للمتر الواحد خلال النصف الأول للعام الجاري، مقارنة بنحو 30 % نسبة الطلب على شراءالفيلات والتي شهدت زيادة بلغت 13 % في سعر المتر الواحد.