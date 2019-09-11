"المكان فى السرد السكندري" بمركز الحرية للإبداع.. غدًا

ينظم مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، بالتعاون مع مبادرة أكوا، وذلك فى تمام الساعة السادسة والنصف مساء غد الخميس 12 سبتمبر فى قاعة توفيق الحكيم، ندوة "المكان فى السرد السكندري المعاصر" للدكتور محمد عبد الحميد خليفة، والدكتورة يسرا العدوى، والدكتورة ولاء عبد المتجلي.



ويليها محاضرة بعنوان "تطبيقات على تقنيات السرد" للدكتورة سحر شريف، والدكتورة ندى يسرى، وندوة بعنوان "سرديات سكندرية.. رواية لا أحد ينام فى الإسكندرية" رؤية نقدية يقدمها أحمد فضل شبلول، يعقبها قراءات لقصص الأعضاء وتعقيب نقدي يديره أحمد فضل شبلول، والدكتور أحمد سماحة.