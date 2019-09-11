ملادينوفيتش تتجاوز كارولين جارسيا إلى ربع نهائي تشنجتشو

فازت كريستينا ملادينوفيتش بمواجهة فرنسية خالصة، أمام كارولين جارسيا المصنفة الثامنة، بنتيجة 7-5 و6-2، لتبلغ دور الثمانية للنسخة الأولى لبطولة تشنجتشو المفتوحة للتنس، بعد أن توقفت المباراة لفترة بسبب الأمطار، اليوم الأربعاء.



وأحكمت ملادينوفيتش، المصنفة 49 على العالم، الأمور أمام جارسيا التي تتقدم عليها بواقع 18 مركزا في التصنيف العالمي، واقتنصت 71 في المئة من نقاط إرسالها الأولى، وسددت 17 ضربة ناجحة.



وسددت جارسيا ضربتين ناجحتين أكثر من منافستها، لكنها ارتكبت 33 خطأ سهلا مقابل 19 لملادينوفيتش، لتمنى بثاني هزيمة لها هذا العام أمام مواطنتها.



وقالت ملادينوفيتش في مقابلة على جانب الملعب "كان يوما صعبا للغاية على الجميع، أنا في غاية السعادة بأدائي الليلة".



وتابع "ليس من السهل أن تلعب أمام شخص تعرفه جيدا، لكنني أعتقد أننا أظهرنا روحا قتالية كبيرة، كانت مباراة مرتفعة المستوى رغم من أن الظروف المناخية شهدت هبوبا قويا للرياح".



وستلعب ملادينوفيتش، وهي اللاعبة الفرنسية الوحيدة المتبقية في القرعة، في المباراة المقبلة أمام يوليا بوتينتسيفا لاعبة كازاخستان، أو الأوكرانية إيلينا سفيتولينا المصنفة الثانية.



ولم تبذل صوفيا كينين المصنفة السادسة الكثير من الجهد، للفوز على الفرنسية أليز كورنيه بنتيجة 6-4 و6-2، بينما عدلت الكرواتية بترا مارتيتش المصنفة السابعة تأخرها، عقب خسارتها للمجموعة الأولى، لتتغلب على الفرنسية الأخرى فيونا فيرو 3-6 و6-1 و6-2.



وكانت المصنفة الأولى كارولينا بليسكوفا، على وشك خسارة المجموعة الثانية أمام السلوفينية بولونا هترسوج، في آخر مباريات اليوم، قبل تساقط الأمطار ثانية ما أدى لتوقف اللعب، وكانت النتيجة 6-3 و2-5.

