مصمم فستان زفاف هنا الزاهد يصفها بالسندريلا ويكشف عن كواليس تصميمه.. فيديو

كشف مصمم الأزياء سامو هجرس، مصمم فستان حفل زفاف الفنانة هنا الزاهد، كواليس اختيار هنا لموديل فستانها، مؤكدًا أنها متعبة جدًا و"دلوعة".



وأضاف خلال لقائه في برنامج MBC Trending، والمذاع عبر فضائية دبي، أن تصميم الفستان استغرق خمسة أشهر، وخلال الشهور الأخيرة كان كل أسبوع لها بروفة خاصة، مشيرًا إلى أنها فضلت شكل الورود في الفستان وتم تصميه على هذا الشكل ولكن بعد الانتهاء منه لم يلق إعجابها كما أنه لم يعجبه هو الآخر وتم تغيير موديل الفستان.



وأوضح خلال اللقاء أن هنا الزاهد، هي سندريلا من عالم ديزني وكان لا بد من وجود تصميم يتناسب مع ملامحها وشكلها.



يذكر أن هنا الزاهد تحتفل بزفافها الليلة على الفنان أحمد فهمي، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة ووسط حضور عدد كبير من أصدقائهما.