الأربعاء 11 سبتمبر 2019 الموافق 12 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

هواوي تطلق مجموعة جديدة من حلول الطاقة الذكية

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 07:43 م
جريدة الدستور
طباعة
طرحت هواوي مجموعة من حلول الطاقة المبتكرة التي تعتمد على شبكات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي في المؤتمر العالمي للطاقة 2019 تحت عنوان "الابتكار يغير ملامح صناعة الطاقة".

وتعاونت هواوي مع أكثر من 70 وزيرًا للطاقة، و500 رئيس تنفيذي في شركات الطاقة، وعدد كبير من الشركاء من أكثر من 150 دولة لعرض الرؤية المتمثلة في دفع مسيرة تطوير الطاقة المستدامة عبر الابتكار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

كما شاركت هواوي رؤاها حول شبكات الجيل الخامس، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والتقنيات المبتكرة الأخرى، ودور هذه التقنيات في إعادة تشكيل قطاع الطاقة وفي وضع أسس متينة لعالم رقمي يهدف إلى تسريع خطى انتقال صناعة الطاقة من حيز التقنيات الرقمية إلى رحابة الذكاء الاصطناعي.

وقال جي شيانغ، المدير العام لإدارة أعمال الطاقة في مجموعة أعمال هواوي "إنتربرايز" لقطاع المشاريع والمؤسسات بشركة هواوي:لا غنى لنا عن الاتصال فائق الأداء، وإمكانات الحوسبة الفائقة، والسعات التخزينية الضخمة لبناء عالم ذكي متصل بالكامل. وستساهم التقنيات المبتكرة في صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات مثل تقنية الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في تطوير الطاقة المستدامة.

وتستخدم المحطات الرئيسية التي تعمل بتقنية الجيل الخامس نطاقات ترددية عالية مع محدودية نطاق تغطيتها، مما يؤدي إلى ضخامة حجم المحطة الرئيسية. إلا أن الحل الذي طرحته هواوي يُمكِّن شركات تزويد الطاقة، والشركات المتخصصة في بناء أبراج الاتصالات، وشركات الاتصالات من تشارك موارد البنية التحتية للاتصالات توفر شركات تزويد الطاقة قواعد للمحطات الفرعية، والتي بإمكان شركات الاتصالات استخدامها لنشر محطات شبكة الجيل الخامس الرئيسية.

وباستخدام تقنية هوائيات شبكة الجيل الخامس الفريدة من هواوي تستطيع الشركات المتخصصة في بناء أبراج الاتصالات تحقيق الاستفادة القصوى من أبراجها والربط بينها من خلال تثبيت عدة أنواع من الهوائيات فوق برج واحدٍ أحادي القطب. في سبتمبر 2019، نجحت شركة "تشاينا يونيكوم نانجينغ" في نشر محطة رئيسية بهذه الطريقة؛ وقد أسهم ذلك في تقليص المدة الزمنية التي كان سيستغرقها بناء المحطة من 30 يومًا إلى يومٍ واحدٍ فقط؛ مما أدى بدوره إلى خفض تكاليف البناء. كما قلّت مساحة الأرض التي كان سيتطلبها بناء محطة رئيسية تقليدية بنحو 840٫000 متر مربع، أي ما يعادل مساحة 117 ملعب كرة قدم، وتم توفير 420٫000 طن من الفولاذ؛ وهكذا بلغ إجمالي المبالغ التي تم توفيرها 1٫3 مليار دولار.

وتعاونت كل من هواوي ويوشين لصناعة الآلات الذكية لتطوير تطبيقات تعتمد على تقنية الجيل الخامس. وباستخدام خاصية الاتصال فائق الجودة سريع الاستجابة (URLLC) في شبكات الجيل الخامس، نجحت هواوي في تطبيق شبكات الجيل الخامس على أكبر منجم للموليبدنيوم في الصين وأدخلت تقنية القيادة الذاتية لشاحنات المنجم والتحكم بالحفارات عن بعد.

وطورت هواوي بالتعاون مع جيانغ للابتكارات حلًا ذكيًا لنقل الكهرباء يعتمد هذا الحل على معالجات "أسيند" للذكاء الاصطناعي من هواوي لإنشاء نظام لفحص خطوط نقل الكهرباء حيث قامت بدمج أنظمة "أطلس 200" لتسريع الذكاء الاصطناعي مع معالجات "أسيند" للذكاء الاصطناعي في وحدات مراقبة أبراج وأعمدة الكهرباء.

بالتعاون مع المعهد الصيني لأبحاث الطاقة الكهربائية، وشركة شاندونغ لشبكات الطاقة الكهربائية الصينية، وشركة جيانغسو لشبكات الطاقة الكهربائية الصينية، ومجموعة ناري، ومجموعة XJ طرحت هواوي نوعًا جديدًا من محوّلات التوزيع.

وتتعاون هواوي مع أكثر من 100 شريك في قطاع الطاقة الكهربائية على مستوى العالم، علاوة على انضمامها للعديد من المنظمات الدولية المعنية بوضع المعايير وعضويتها في أكثر من عشر جمعيات ومنظمات واتحادات في قطاع الطاقة الكهربائية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هواوى ترد على أستراليا حول حظر الشركة من مشروع الجيل الخامس

"هواوى" تعلن عن توافر حلول eLTE-DSA بتقنيات 5G

"هواوي" تقود التكنولوجيا الجديدة في صناعة الطاقة الكهربائية مع الحكومة المصرية

"هواوي" تطلق أول رقاقة متعددة الأنماط لشبكات الجيل الخامس

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 37 دقيقة

وقوع ضحايا في هجوم طعن بمدينة تالاهاسي الأمريكية

منذ يوم

«بونطة شنيور ومسمار في الفخد».. طبيب عظام يدمر مستقبل شاب بالمنوفية

منذ يوم

استبدال بطاقات رواتب 5 ملايين موظف بـ«ميزة» مجاناً

منذ حوالي 4 ساعات

إحباط محاولة للاستيلاء على أراضٍ حكومية بقيمة 3 مليارات جنيه

ads

الصور

image description

بالصور.. مدرسة في الأقصر تستقبل طلابها بالهدايا

image description

"أ. ب. ت" أول يوم مدرسة

image description

بالصور.. محمد شعبان ينافس الكاميرات في رسم "البورتريه" بألوان الباستيل

image description

احتفالات جماهير الزمالك في شارع جامعة الدول

image description

في 30 صورة.. تفاصيل احتفالية وفاء النيل

الأكثر قراءة

ارتفاع ضحايا انقلاب سيارة من أعلى محور صفط اللبن لـ8 وفيات

براتب يصل لـ15 ألف جنيه.. وظائف خالية بإحدى شركات الصناعات الغذائية

«بونطة شنيور ومسمار في الفخد».. طبيب عظام يدمر مستقبل شاب بالمنوفية

استبدال بطاقات رواتب 5 ملايين موظف بـ«ميزة» مجاناً

أيام زمان

أمير وهمي يجمع المال.. تعرف على طقوس الفاطميين في "عيد النيروز"

"أوراق الورد".. دراما الزمن الجميل جمعت بين صوت وردة وألحان بليغ حمدي

كيف تحولت صداقة الطفولة بين السنباطي وأم كلثوم لمشوار فني؟

رد فعل غير متوقع من رشدي أباظة بعد استبعاده من بطولة "مراتي مدير عام"

الصحة

10 فوائد مذهلة للمشروم

5 علامات مبكرة على خطر الإصابة بالشلل الرعاش

دراسة تكشف أثر المكملات الغذائية على الصحة العقلية

الصحة العالمية تطالب دول العالم باتخاذ اللازم للحد من التغيرات المناخية

الرئيس نيوز

"المدارس المصرية اليابانية" تعلن مواعيد المقابلات للمقبولين في الوظائف

الحكومة السودانية والحركات المسلحة يوقعان على إعلان "مبادئ جوبا" للسلام

قيادات نسائية: استمرار "تكافل وكرامة" دليل على إلتزام الدولة بدعم الأمان الاجتماعى

وزيرة الصحة: مبادرة الرئيس لـ«قوائم الانتظار» أجرت 232 ألف عملية مجانا

منوعات

تعرف على أكبر الزواحف الطائرة

410 آلاف منزل وشركة تعاني من انقطاع الكهرباء بسبب الإعصار فاكساي

المحامية فريدة حسان.. امرأة المنصورة الحديدية

نيوزيلندية تتعرض للخطر خلال علاج بالإبر

كشكول

مواعيد المقابلات الشخصية للمقبولين في وظائف المدارس المصرية اليابانية

"الثقافة والإعلام" مؤتمر دولي بكلية اللغة والإعلام الأكاديمية العربية أكتوبر المقبل

"خريجي الأزهر" تدين الهجوم الإرهابي على قافلة عسكرية في نيجيريا

وكيل الأزهر يكرم طالبا أزهريا ترأس نموذج محاكاة البرلمان المصري

إسلام سياسي

الجيش اليمني يعلن مقتل قيادات حوثية في مواجهات شرق صنعاء

المؤبد لبديع والشاطر والكتاتنى والعريان والبلتاجى فى «التخابر مع حماس»

رئيس جنايات القاهرة: التخابر مع حماس أثبت أن "الإخوان" لا تؤمن بالأوطان

أزهريون: رسالات السماء جاءت ليعيش الناس آمنين مطمئنين


زيت وسكر

أعراض مرض “السعال الديكي”

“الإسكان” تبحث تحويل النفايات لوقود مصانع الأسمنت

“تموين الفيوم” تواصل جهودها لضبط الأسواق

تفاصيل مؤتمر القمة العالمية للتطعيم

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
حرب "يوم القيامة" (2)
جلال حمام
استجواب صدام حسين
مؤمن المحمدي
الحنة يا الحنة
خالد عكاشة
إشكالية سلاح اللاجئين السوريين بيد أردوغان
المزيد

الثقافة

ناهد السيد: تحويل "لما كنت صغير" إلى سلسلة مؤلفات

ختام صيف «ثقافة السويس» بحديقة الشهداء بالكورنيش

سمير غريب: ناهد السيد نجحت فى تقديم تجربة مفيدة للأطفال

احتفالية رثاء للفنان الراحل حسن كامى بالأوبرا.. غدًا

صفحتنا ع الفيس بوك