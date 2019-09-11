في ذكرى "11 سبتمبر".. مواطنون: "نبغض سفك الدماء والقتل" (فيديو)

في ذكري أحداث 11 سبتمبر التي شهدت فيها الولايات المتحدة الأمريكية عملية إرهابية في العام 2001 باصطدام طائرة بالمركز التجاري العالمي والبنتاجون وحقل قريب من شانكسفيل، تستعرض "الدستور" في سياق السطور الآتية شعور المصريين، وقتها عندما تلقوا ذلك الخبر.



"نحن نبغض سفك الدماء والقتل. فمهما كان هم أبرياء ومواطنين مسالمين"، هكذا تحدث فتحي شكري لـ"الدستور"، مشيرا إلى أنه شعر بحزن شديد على الضحايا حينما سمع بذلك الخبر.



وأضاف المواطن أحمد محمود أنه عندما سمع بالعملية الإرهابية شعر بشيء من الأسى والحزن. وتساءل مستنكرا من يقول بأن سفك الدماء وقتل الأبرياء من الشرع أو أمر جائز؟! فإن قتل الأبرياء شيء محرم بالطبع.



وتابع إبراهيم السيد: "كنت في عملي وصدمت صدمة كبيرة عند سماع الخبر، واندهشت وقلت في نفسي، كيف لدولة عظمى أن تقع في هذا الفخ وأن يقوم على أرضها هذا العمل الإرهابي؟!".