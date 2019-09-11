تداول 384 شاحنة و156 سيارة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، عن تداول 384 شاحنة بضائع و156 سيارة، حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم، لاستقبال السفينة بوسيدون إكسبريس، وعلى متنها 83 شاحنة و13 سيارة، بينما تغادر ثلاث سفن وهي أمانة، الحرية، Banyes1 وعلى متنهم 72 شاحنة و36 سيارة.



فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي: أمانة، الحرية، Banyes1، وعلى متنهم 1441 رأس عجول حية بوزن 562 طن و44 شاحنة و10 سيارة، وغادرت السفينة بوسيدون إكسبريس وعلى متنها 80 شاحنة و18 سيارة.



بينما يشهد ميناء نويبع استقبال السفينتين آيلة وسينا، وتغادر السفينة سينا، وعلى متنها 29 شاحنة، فيما شهد الميناء بالأمس وصول وسفر السفينتين آيلة وسينا، وعلى متنهم 76 شاحنة و8 سيارة.