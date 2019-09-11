تولى منصبًا فى إدارة ريجان.. "كوبرمان" خليفة "بولتون" المؤقت

تغييرات مرتقبة تشهدها السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية بعد رحيل مستشار الأمن القومى "جون بولتون"، سواء كانت استقالة أو إقالة، على حد سواء، إلا أنه في كلتا الحالتين، قرار مفاجئ ينبئ عن تحولات متباينة في السياسة الأمريكية إزاء العديد من الملفات الإقليمية والدولية، وهو ما سيتكشف يومًا بعد يوم عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعيين "تشارلز كوبرمان" قائمًا بأعمال "جون بولتون"، وفي السطور التالية، ترصد "الدستور" أبرز المعلومات حول المسئول الأمريكي الجديد "كوبرمان".



1- ولد "كوبرمان" في 9 نوفمبر 1950 وعمل نائب مستشار الأمن القومي للولايات المتحدة، حيث تولى هذا المنصب منذ يناير 2019، حسب بيزنس إنسايد.



2- وشغل "تشارلز مارتن كوبرمان" البالغ من العمر 68 عامًا مناصب تنفيذية مع شركة "بوينج" للطيران و"لوكهيد مارتن" للصناعات العسكرية.



3- عمل "كوبرمان" في إدارة الرئيس الأمريكي السابق رونالد ريجان في الثمانينيات، كما خدم في مجلس إدارة مركز السياسة الأمنية (CSP) بين عامي 2001 و2010.



4- بعد فترة وجيزة من تولي ريجان الرئاسة عُين "كوبيرمان" مديرًا للجنة الاستشارية العامة للحد من الأسلحة ونزع السلاح، وكان أحد الصقور المحافظين الشباب الذين مُنحوا مناصب في إدارة ريجان الأولى.



5- حصل "كوبرمان" على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة بوردو في عام 1972، والماجستير في العلاقات الدولية من جامعة كولومبيا البريطانية في عام 1973، وكانت رسالة الماجستير بعنوان "الاستراتيجية والتكنولوجيا وصنع العقائد الاستراتيجية للولايات المتحدة 1945-1972".



6- أما الدكتوراه التي حصل عليها في عام 1980 من جامعة جنوب كاليفورنيا عام 1980، فقد كانت أيضًا في القضايا الاستراتيجية.



7- سيعمل "كوبرمان" مستشارًا للأمن القومي بالنيابة، إلى أن يعين الرئيس ترامب بديلًا دائمًا لبولتون، حسبما صرح المتحدث باسم البيت الأبيض هوجان جيدلي.