الكنيست يسقط مشروع قانون الكاميرات بالقراءة الأولى

أسقطت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلى مشروع قانون الكاميرات بالقراءة الأولى، وسط غياب 62 عضو كنيست عن التصويت.



وأفاد موقع عرب 48، بأن مشروع قانون الكاميرات الذي طرحه حزب الليكود صوت عليه 58 عضو كنيست، بينما تغيب 62 عضو كنيست عن التصويت.



وكان المستشار القضائي للكنيست، أيال بانون، أوضح أمس أن سن القانون يستوجب تأييد 61 عضو كنيست وليس أغلبية عادية.



ويقضى هذا القانون الذى طرحه نتيناهو، بإمكان أي ناشط تصوير مجريات الأحداث في صندوق الاقتراع، زاعمًا أن الهدف من مشروع القانون منع تزوير نتائج الانتخابات، علمًا بأن تدقيقًا أجرته لجنة الانتخابات المركزية أظهر حدوث تزوير نتائج انتخابات في صندوقي اقتراع في قرية كسرى كفر سميع، وتبين أن التزوير كان لمصلحة حزبي الليكود وشاس.



ولقي مشروع القانون هذا معارضة سياسية وقانونية واسعة، خاصة بسبب طرحه قبل انتخابات الكنيست بأيام قليلة، والتي ستبدأ يوم الثلاثاء المقبل السابع عشر من سبتمبر.