"فيديو".. لقب اللواء عمر سليمان لدى الجماعة الإرهابية

كشف المستشار محمد شيرين فهمى، رئيس محكمة جنايات القاهرة، عن اللقب الذي لقب به اللواء عمر سليمان من قِبل جماعة الإخوان الإرهابية، وهو "الثلعب".



وأشار "فهمي"، خلال جلسة النطق بالحكم على قيادات جماعة الإخوان الإرهابية في قضية التخابر مع حماس، إلى أن الفلسطيني أيمن طه مع حازم فاروق، المتهم في قضية التخابر مع حماس، برسالتين بتاريخ 7-2-2011، تضمنتها عبارات ورموز مكودة متفق عليها فيما بينهما، أفشى فيها نتائج الحوار بين قيادات الجماعة واللواء عمر سليمان.



وكشف "فهمي" عن نص الرسالة، قائلًا: "بالأمس كان كل أعمامك وأخوالك بالقاهرة، وكانوا في حفل عائلي، وتم ترتيب أوضاع العائلة وإعادة دعم بعض فقراء العائلة وترتيب أوضاعهم، وأقر أعمامك أنه لا انفصال عن الناس نهائيًا لا في الموقف وإلا المطالب ولا خروج من البيت".