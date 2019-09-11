"العبيدي" يطالب "الهجرة" بتخصيص أرض بالعلمين للمصريين بالخارج

قال مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، بهجت العبيدي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أخذ على عاتقه الخروج من المثلث الضيق الذي يقطن فيه الشعب المصري، والذي أصبح في حالة تكدس رهيبة، لدرجة أنه أصبح يضرب بالقاهرة المثل عالمًيا في زحامها وتكدسها السكاني.



وأضاف "العبيدي" لـ"الدستور" أن هناك قرارات قد أصدرها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لا تقل في أهميتها وضرورتها وعظمتها عن قرار العبور في السادس من أكتوبر عام ١٩٧٣ والذي أعاد لمصر والعرب كرامتهم، ومن بين تلك القرارات الغاية في الأهمية، هي تلك الخاصة بإقامة المدن الجديدة والتى يأتي نموذجًا لها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين المبهرة.



وأشار "العبيدي" إلى أن هذه المدن الجديدة تم تصميمها لتنافس أجمل وأهم وأعرق المدن الأوروبية، وهو ما يؤكده جموع المصريين المقيمين في الدول الأوروبية.



وأكد على أهمية إقامة مشروعات استثمارية متنوعة ومختلفة المجالات في المدن الجديدة، الأمر الذي يستلزم مساهمة رجال الأعمال من أبناء مصر في الخارج في المشروعات التي تحتاجها تلك المدن الجديدة، وهو ما يستوجب بالضرورة تقديم محفزات لهذا الاستثمار، وذلك من خلال تسهيلات تقدمها الدولة تغري بها هؤلاء المستثمرين.



وطالب مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج بمخاطبة وزارة الإسكان لتخصيص أراضٍ بالمدن الجديدة للمستثمرين من أبناء الجاليات المصرية بالخارج والإعلان عنها، مشيرًا إلى أن ذلك سيلفت انتباه رجال الأعمال الراغبين فى إفادة الوطن والاستفادة من التسهيلات والتيسيرات التي نطالب الهجرة بالعمل على تقديمها للمستثمرين من أبناء مصر في الخارج.

