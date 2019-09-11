تداول 25 سفينة بموانئ بورسعيد

أعلنت موانىء بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن إجمالي حركة السفن اليوم الأربعاء، بلغ 25 سفينة.



وذكرت هيئة الميناء - في بيان اليوم - أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 4 سفن حاويات، بينما غادرته 4 سفن، وتوجد سفينتان على الأرصفة، ومن المنتظر دخول 6 سفن.



وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتي حاويات، ومغادرة أخرى، وتوجد على الأرصفة سفينتان، ومن المنتظر دخول أخريان، بينما سجل الميناء خروج سفينة بضائع عامة، وتوجد على الأرصفة سفينة أخرى.



وأشار البيان إلى أنه يجري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن.