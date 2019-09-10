مبروك عطية: "محدش اتضرب بالعصا ونفع"

قال الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر، إن طبيعة العلاقة بين المدرس والتلميذ، مثل علاقة أب بابنه، لكن الأب السوي، مشيرًا إلى أن بعض الآباء غير أسوياء يعذبون أولادهم بدعوى التهذيب.



وأضاف عطية خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "المدرس اللي يدخل بعصا شمحطجي، وأرفض صورة المدرس الذي يمسك عصا أمام تلاميذه لأنه مش داخل زريبة على بهايم".



وأردف: "زمان كان فيه فلكة، لكن لم تمسسني، واللي يقول لك طه حسين والعقاد، اتضربوا كداب، محدش اتضرب ونفع، العصا تعمل رعب للعيال".

