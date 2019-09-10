حنان مطاوع ترزق بأول مولودة وتطلق عليها اسم فرعوني.. صورة

رزقت الفنانة حنان مطاوع، بأول مولودة لها وكشفت عن ذلك بعد فترة من ولادتها.



ونشرت صورة لها من غرفة العمليات برفقة زوجها المخرج المسرحي أمير اليماني، ووالدتها الفنانة سهير المرشدي، وهي تحمل طفلتها الصغيرة والتي حرصت على إخفاء وجهها، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام.



وعلقت حنان مطاوع، على الصورة قائلة: "من فترة قريبة ربنا رزقني أنا وزوجي الحبيب بأجمل هدية من رب العالمين.. بإبنتي أماليا ربنا يبارك فيها ويجعلها من الصالحات ويسعد ويرزق كل الناس علي فكره أماليا اسم مصري قديم (فرعوني) معناه الأميرة الصغيرة إبنه الملك".



وتلقت حنان مطاوع العديد من تهاني نجوم الفن وجمهورها على استقبل مولودتها الأولى.



يذكر أن حنان مطاوع احتفلت بزفافها على المخرج أمير اليماني في شهر سبتمبر 2016، في حفل زفاف كبير حضره حشد كبير من نجوم الفن والإعلام.



وشاركت في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل «الرحلة»، مع عدد من النجوم ومنهم مي سليم، أميرة العايدي وريهام عبدالغفور، كما شاركت في مسلسل "لمس أكتاف"، مع الفنان يا سر جلال.



