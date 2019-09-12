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مصر

الإحصاء: انحسار تداعيات التعويم على الأسعار.. والدولار الجمركى غير مؤثر

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 12:52 ص
جريدة الدستور
أميرة ممدوح
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قالت سعاد مصطفي مدير الإدارة العامة للإحصاءات المالية والأسعار بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن معدل التضخم السنوي واصل التراجع لأدنى مستوياته منذ عام 2013، حيث سجل مؤخرًا 6.7% لشهر أغسطس 2019 مقابل 6.3% في يناير 2013 و8.7% في فبراير 2013.

وأوضحت "مصطفى"، في تصريح لـ"الدستور"، أن التراجع الأخير في معدل التضخم السنوي أحدث تأثرًا بانحسار وتلاشي تداعيات إجراءات الإصلاح الاقتصادي وقرار تحرير سعر صرف العملة على وجه التحديد، والذي تبعه ارتفاعات غير مسبوقة في معدلات التضخم خلال عامي 2017 و2018 حيث سجل التضخم حينها أعلى مستوياته في يوليو 2017 حينما تجاوز 34%، ليبدأ في التراجع منذ أغسطس 2017 وصولًا إلى 6.7% في أغسطس 2019.

ولفتت إلى أن الارتفاع الطفيف في معدل التضخم الشهري والذي بلغت نسبته 0.7% خلال شهر أغسطس 2019 حدث نتيجة ارتفاع أسعار الخضروات وتحديدًا الكوسة والبطاطس بنسبة تراوحت بين 14% و28%، نتيجة ظهور بشائر المحاصيل الجديدة وقلة الكميات المعروضة منها، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة النقل في بعض المحافظات تأثرًا بقرار تحريك أسعار الوقود.

وأضافت "سعاد"، أن المعدل الشهري للتضخم لا زال في حدود آمنة، موضحة أن ارتفاعات التضخم تصبح مقلقة حينما تتخطى الـ 1.5% شهريًا، وما دون ذلك يعد ارتفاع بسيط وغير ملموس بشكل كبير، لافتة إلى أن انعكاس قرار إلغاء الدولار الجمركي على أسعار السلع يتوقف على العرض والطلب ومدى تأثر السلع الاستراتيجية بذلك، خاصة وأن معظم استهلاك المواطنين محدودي الدخل من السلع المدعمة من قبل الدولة وهو ما سيحد من أي زيادة في الأسعار بالنسبة للسلع الغذائية والتي تحظى بوزن نسبي كبير بين سلة السلع المؤثرة في معدل التضخم.

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