الباز: برهامي قدم شهادة تاريخية عن جرائم الإخوان بحق المصريين

أكد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، أن شهادة الشيخ ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، على جماعة الإخوان الإرهابية تؤكد أنها جماعة دموية كذابة خططت لتفتيت المجتمع.

وأضاف خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، أن ياسر برهامي يعد أكبر قيادة سلفية في مصر، قدم شهادة تاريخية عن جرائم الإخوان الإرهابية في حق مصر والمصريين.

وقال "الباز"، إن استعراضه لشهادة برهامي عن جماعة الإخوان الإرهابية ليست "تلميع للسلفيين"، ولكنه عرضها كشهادة من قيادة سلفية عن جماعة الإخوان.

وتابع: "السلفيين المفروض موقفهم يبقى واضح أكتر من كده فيما يتعلق بالقضية الوطنية المصرية، لأن المطلوب أن يكون الولاء الكامل لمصر".